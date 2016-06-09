Ярославль, 9 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Компания «РТ-Нео», арендовавшая мусорный полигон «Скоково» под Ярославлем, попыталась фактически вытеснить с полигона муниципальное предприятие, заключив параллельные договоры на прием отходов со всеми его контрагентами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

фото сайта duma.yar.ru полигон «Скоково»

Ситуация с полигоном давно обсуждается в региональном заксобрании. Проблема взаимоотношений арендатора и собственника актуализировалась после скандала вокруг нарушения технологии утилизации отходов на полигоне. По словам главы Ярославского района Татьяны Хохловой, «РТ-Нео» пришел в район как инвестор и предложил вложить почти двести миллионов рублей в реконструкцию полигона и строительство сортировочной станции.

Пока муниципальные власти ждали от инвестора денег, тот стал субарендатором земли «Скоково» и попытался фактически занять полигон, заключив параллельные договоры на прием отходов со всеми его контрагентами. Обнаружив такую ситуацию, власти района потребовали от руководства полигона расторгнуть отношения с несостоявшимся инвестором.

Однако теперь приходится решать проблему утилизации отходов, оставленных бывшим арендатором. Мусор складировался с грубым нарушением технологий утилизации и санитарных требований. Вопрос: кто и за чей счет будет наводить порядок — сейчас решается в судебном порядке. Между тем, на «Скоково» в регионе возлагают немалые надежды.

В думе отмечают, что из двух десятков мусорных полигонов области именно «Скоково» является самым благополучным. Здесь есть современные машины для трамбовки, оборудована система рециклизации воды — при разумном подходе ресурсов полигона хватит еще лет на 11. Навести здесь порядок необходимо до конца года, поскольку уже с 1 января 2017 года вступают в действие изменения в федеральное законодательство, регулирующие вопросы утилизации мусора и обращения с отходами.

В частности, закон запрещает утилизировать мусор без сортировки и предписывает регионам организовать работу единого оператора по обращению с ТБО. Работа по подготовке соответствующей нормативной базы в настоящее время ведется в правительстве и областном парламенте.

«Чтобы получить действительно современную цивилизованную систему обращения с отходами на территории области, финансирование из областного бюджета программы обращения с отходами должно быть существенно выше, чем 10 миллионов в год.

Сейчас бюджет получает от промышленных предприятий порядка 70−80 миллионов рублей в год платы за негативное воздействие на окружающую среду. Мы должны, как минимум, вкладывать эту сумму в восстановление экологии», — считает руководитель рабочей группы Ярославской областной думы по совершенствованию законодательства в области обращения отходов Александр Тарасенков.