Москва, 10 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит досрочное прекращение полномочий депутата от «Справедливой России» Ильи Пономарева, сообщает ИА REGNUM. Депутат может лишиться мандата за систематическое неисполнение своих полномочий.

svop.ru Илья Пономарев

Согласно принятому в середине мая закону, депутата можно лишить мандата, если он в течение 30 дней не участвует в пленарных заседаниях, не работает в комитете и не встречается с избирателями в регионах. Инициировать процедуру лишения мандата может либо фракция, в которой состоит парламентарий, либо «профильный» комитет.

Пономарев утратил связь с избирателями и не участвует в работе Госдумы, заявил ранее первый заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов. В этой связи фракция обратилась к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой дать поручение комиссии по этике рассмотреть инициативу фракции и внести проект постановления об отзыве мандата Пономарева. Комиссия признала наличие оснований для лишения Пономарева мандата и вынесла вопрос на заседание нижней палаты парламента.

В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева депутатской неприкосновенности. В июне в Следственном комитете возбудили в отношении него уголовное дело по факту пособничества в растрате в размере 22 млн рублей из средств фонда. По данным СК, фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ и чтение лекций, стоимость которого составляла 750 тыс. долларов. Летом 2015 года Бассманный суд Москвы заочно арестовал депутата.