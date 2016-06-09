Минск, 9 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Минские соглашения

Размещение российских войск в приграничные с Белоруссией и Украиной районы является «превентивной мерой», реакцией на угрозы с украинской стороны. Об этом 9 июня на пресс-конференции в Минске заявил посол России в Белоруссии Александр Суриков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С «минскими договоренностями«у нас не получается. И радикализм на Украине опять начинает подниматься», — констатировал российский дипломат.

Он обратил внимание на появление более радикальных группировок, чем пресловутый «Правый сектор» (запрещённая в России организация украинских националистов), а также настроенность на войну в соседней постсоветской республике, с чем приходится считаться и России, и Белоруссии.

По словам Сурикова, передислокация отдельных частей российской армии не несёт никакой угрозы ни Украине, ни Белоруссии. Он также отметил, что в Москве и Минске осознают вызовы, исходящие от блока НАТО, расширившегося в 90-е годы на территории Восточной Европы и после начала гражданской войны на Украине усилившего своё присутствие у границ Союзного государства Белоруссии и России.

Посол признал, что не все в Белоруссии являются сторонниками интеграции с Россией, однако таковых меньшинство, что и продемонстрировала 8 июня акция на открытии граффитив Минске. Подавляющее большинство белорусов за интеграцию, отметил Суриков, и такие настроения рациональны.

Не весь интеграционный потенциал Союзного государства исчерпан, считает посол. По его мнению, следует уделить должное внимание кооперации, сборочным производствам, создавать СП, концентрировать в кулак производственные и финансовые ресурсы. Такой путь, по мнению Сурикова, продиктован логикой развития мировой экономики и выгоден официальному Минску, стремящемуся в ВТО.

Говоря о плюсах интеграции в рамках Союзного государства Белоруссии и России, оказавшихся недоступными украинцам, Суриков указал на рост торгово-экономических отношений, согласованные действия в промышленной и аграрной сферах, кооперацию и совместные проекты, которые смягчили удар кризиса. В политической сфере осуществляется согласованная внешняя политика, координируются действия в сфере обороны и безопасности, укрепляются межрегиональные связи. Наглядными примерами этого, по словам дипломата, стала активизация экономического сотрудничества и состоявшийся 7−8 июня в Минске III Форум регионов Белоруссии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, после провала достигнутых в 2014 году Минске соглашений по урегулированию украинского кризиса в феврале 2015 года снова в Минске были подписаны очередные соглашения при посредничестве лидеров России, Франции и Германии. Соглашения «Минск-2» также не были реализованы. Война в Донбассе продолжается, почти ежедневно гибнут люди, разрушаются их дома и уничтожается инфраструктура региона.