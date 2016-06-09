Ливерпуль, Великобритания, 9 июня, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Бывший защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Даниэль Аггер принял решение оставить спортивную карьеру, сообщается на странице Аггера в «Твиттере».

cchana Герб Ливерпуля

Последним клубом, за который выступал футболист, был датский «Брондбю», в котором Даниэль Аггер когда-то начинал свою спортивную карьеру.

После окончания контракта в СМИ сообщалось, что Аггер на правах свободного агента может перейти в итальянский футбольный клуб «Милан».

«Я благодарен всем за поддержку. Это очень грустно, но решение завершить выступления станет верным. Я горжусь своей карьерой», — написал 31-летний датский футболист в «Твиттере».

Даниэль Аггер выступал за «Ливерпуль» с 2005 по 2014 год, а также являлся капитаном национальной сборной Дании, за которую сыграл в 84 матчах.