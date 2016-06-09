Вашингтон, 9 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Россия в случае военного наступления сможет взять Таллин или Ригу в течение 60 часов. Такое мнение высказал заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер, пишет The Weekly Standard.

Кукрыниксы. Советская угроза. 1979

Карпентер высказал своё мнение в ходе слушаний, которые проходили в комитете сената Конгресса США по международным отношениям. При этом, заявляя о быстром взятии Россией прибалтийских городов, он сослался на доклад американского стратегического исследовательского центра RAND, опубликованный в феврале 2016 года.

По его мнению, Россия будет действовать быстрее НАТО, если решит напасть на Прибалтику. Тем не менее, к концу будущего года этих преимуществ у России уже не будет: к тому времени на восточном фланге НАТО разместит бронетанковую бригадную боевую группу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что сейчас «изобретена российская угроза, хотя все честные российские политики знают, что Россия никогда не будет нападать на какую-то страну НАТО».

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