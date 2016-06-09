Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 15:24 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели трехдневные тактико-специальные учения по пресечению диверсионно-террористического акта на объекте морской экономической деятельности. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Учения в порту Усть-Луга

«Полигоном» для отработки анитеррористических действий стал Морской порт Усть-Луга в Ленобласти, а руководил учениями «Вихрь-МЭД — Большой порт Санкт-Петербурга — Усть-Луга — 2016» оперативный штаб по Ленинградской области Национального Антитеррористического комитета (НАК).

«По легенде учений группа условных террористов, осуществив захват вертолета, проникла на охраняемую территорию комплекса по перегрузке сжиженных углеводородных газов и захватила танкер-газовоз, а также буксир с членами судовой команды», — раскрыли в УФСБ подробности сценария маневров.

В ходе учений оперативный штаб принял решение о необходимости «штурма». Его проводило подразделение специального назначения Министерства обороны РФ. Условные террористы были нейтрализованы, а заложники освобождены.

«По итогам учений сделан вывод об эффективности взаимодействия подразделений силовых ведомств региона при пресечении актов терроризма», — отметили в пресс-службе регионального УФСБ.

Для справки:

Универсальный морской порт Усть-Луга находится в Лужской губе Финского залива. Усть-Луга единственный российский порт на Балтике, способный принимать суда дедвейтом до 160 тысяч тонн. Сегодня в порту работают двенадцать терминалов.