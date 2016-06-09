Ставрополь, 9 июня, 2016, 15:18 — ИА Регнум.



Казаки

Казачество села Александровского Ставропольского края недовольно решением об отмене всенародного избрания главы поселения. Полпред президента РФ в СКФО взял на контроль разрешение конфликта между казаками и властями сельсовета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого отделения «Опора России».

Казаки не довольны решением местной администрации об отмене всенародного избрания главы села, чем нарушены конституционные права жителей села Александровское. Казаки считают фальсифицированными результаты публичных слушаний, которые прошли 12 мая 2016 года. Также они заявляют об угрозах главы района в адрес атамана.

Обострение конфликта произошло 4 июня 2016 года, когда казаки на митинге потребовали внести изменения в Устав села, который был принят ранее без учета общественного мнения. Они потребовали отмены назначения глав сельсовета и администрации Александровского района, вернуть старую редакцию Устава села, согласно которой глава поселения избирался путем проведения прямых муниципальных выборов.

Казаки приняли резолюцию и начали сбор подписей под коллективным обращением на имя президента РФ. Кроме того они инициировали иск в Ставропольский краевой суд об отмене изменений в части законов о местном самоуправлении, а также нацелены организовать сбор подписей в пользу проведения референдумов в каждом муниципальном образовании по вопросам прямых выборов глав поселений или их конкурсного назначения.

«Если внимательно присмотреться к процессам, происходящим в нашем крае, и принимая во внимание практику преобразования муниципальных районов в городские округа, можно сделать вывод: идет переформатирование органов местного самоуправления, которое противоречит Конституции РФ», — высказал свою оценку происходящему заместитель руководителя экспертного совета при Общественном представителе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае Андрей Петлицын.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максимом Шевченко сообщил о намерении лично президенту сообщить о закрытых глазах и ушах местной администрации, которая не желает принимать во внимание конституционные права жителей Ставропольского края.

Обсуждение ситуации вошло в повестку выездного заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Отметим, что в Ставропольском крае ряд муниципалитетов уже принял изменения, согласно которым избрание мэров городов и глав поселений отменено, а происходит назначение предложенных конкурсной комиссией кандидатур. Такой порядок принят в городе Ставрополе и других крупных поселениях региона.

Кроме того, в регионе идет формирование городских округов, которые объединяют небольшие города или районные центры с поселениями района.