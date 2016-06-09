Москва, 9 июня, 2016, 15:16 — ИА Регнум. С начала 2016 года на нефтепродукты на территории России менялись ниже темпов инфляции (2,9%). В целом с начала года розничные цены на бензин автомобильный марки Аи-95 повысились на 1,3%, на бензин автомобильный марки Аи-92 на 1,2%, розничные цены на дизельное топливо снизились на 1,0%. Об этом сегодня, 9 июня, замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин выступил на заседании Совета директоров Российского топливного союза, сообщили в ФАС.

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«На протяжении многих лет, с учетом развития биржевой торговли, внедрения гибких механизмов налогооблажения, цены на топливо меняются с темпами, близкими к темпам инфляции», — сказал он.

Голомолзин отметил, что на внешнем рынке отмечается существенный рост цен. Вместе с тем, эти изменения не могут привести к изменению тенденции динамики цен на топливо на уровне близком к темпам инфляции. ФАС России принимает меры для стабилизации ситуации. Так, за 2015 год было возбуждено 15 дел о нарушении антимонопольного законодательства.

Кроме того, ведомство предпринимает меры по совершенствованию прозрачности

на рынке нефти и нефтепродуктов, одной из которых является рассмотрение

и согласование проекта торговой политики нефтяных компаний.