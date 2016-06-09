Рязань, 9 июня, 2016, 15:14 — ИА Регнум. Бывший главный архитектор администрации города Рязани Наталья Харибутова заключена под стражу по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области. Решение об аресте принял Советский районный суд Рязани.

publicdomainpictures.net Взятка

Наталья Харибутова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По версии следствия, в начале 2016 года она получила от директора строительной фирмы взятку в виде билетов из Москвы в Пхукет и обратно. Отдыхать она летала вместе со своей дочерью. Причем билеты были на места в бизнес-классе. Кроме того, следователи считают, что бизнесмен оплатил услуги по перевозке женщин в автомобиле из Рязани в Москву и обратно. Общая сумма затрат предпринимателя составила 500 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.