Шимск, Новгородская область, 9 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. «Это мечта, которую я лелеял в своей душе более 10 лет — создать самые современные хозяйства по производству, выращиванию, хранению и переработке картофеля», — заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин сегодня, 9 июня, на производственной площадке ООО «Новгородская картофельная система» (дочернее предприятие агрохолдинга «АФГ Националь»), где идет строительство овощехранилища вместимостью 16,4 тыс тонн.

Винсент Ван Гог. Фермеры сажают картофель

«Картофель — «второй хлеб», он нужен не только жителям нашей страны, но и соседних стран. Нигде такого вкусного картофеля, как у нас, не выращивают. Это наш традиционный продукт и, я уверен, что Россия займет свое место на мировом рынке по производству картофеля», — сказал Митин (до своего назначения на пост губернатора Новгородской области в 2007 году Митин был замминистра сельского хозяйства — прим. ИА REGNUM ).

Сергей Митин отметил, что производители курятины вытеснили в конкурентной борьбе Америку, Бразилию, Германию, Финляндию, Бельгию. «То же самое будет и с картофелем, я в этом уверен», — подчеркнул губернатор Новгородской области.

Отметим, что новое овощехранилище оснащено холодильным оборудованием, вентиляцией, датчиками температуры и влажности, что позволяет сохранить урожай и обеспечить большие объёмы и стабильность поставок продукции в торговые сети в течение всего года. Его планируется ввести в эксплуатацию к осени 2016 года. В прошлом году «АФГ Националь» произвёл тестовую посадку картофеля в Новгородской области на площади 100 га. В нынешнем году площадь под посадку картофеля увеличена в два раза — до 200 га.