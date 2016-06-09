Михаил Южный обыграл Стаховского и прошел в третий круг ATP Mercedes Cup
Штутгарт, Германия, 9 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Российский теннисист Михаил Южный в матче второго круга турнира в Штутгарте одержал победу над украинским спортсменом Сергеем Стаховским, сообщает sovsport.ru
Carine06
Михаил Южный
Матч завершился в двух партиях со счетом 6:3, 7:6.
Встреча соперников продолжалась 1 час 20 минут.
Следующим соперником Южного станет австралийский теннисист Доминик Тим.
Призовой фонд турнира ATP Mercedes Cup составляет €606 525.