Ереван, 9 июня, 2016, 15:02 — ИА Регнум. Некоторые армянские парламентарии требуют от Католикоса всех армян Гарегина Второго лишить сана наместника Армянского патриархата Стамбула архиепископа Арама Атешяна.

panorama.am Архиепископ Арам Атешян

Выступая в парламенте Армении 8 июня, она охарактеризовала письмо Атешяна президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с признанием Геноцида армян Бундестагом Германии позорным, приравняв его поступок к государственной и национальной измене. «Прецедента подобного позора в истории армянского народа не было, следовательно, Атешян должен быть наказан и лишен сана», — подчеркнула она.

Наместник патриарха Константинопольской патриархии Армянской Апостольской церкви, архиепископ Арам Атешян направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что опечален фактом принятия Бундестагом Германии резолюции, признающей Геноцид армян.

В письме, опубликованном на странице Патриархии в соцсети Facebook, Атешян от имени армянской общины Турции выразил сожаление в связи с решением немецких законодателей, заявив, что «армян используют империалистические силы». Он счел неприемлемым и неправильным то, что парламент Германии «от имени немецкого народа принимает решение по вопросам, не входящим в его компетенцию, узаконивает это, ставит себя на место судьи».

По убеждению патриаршего наместника, резолюция были принята «для обвинения и наказания Турции и турецкого народа и нанесла вред самоидентификации армян Турции».

Касаясь содержания резолюции, Арам Атешян счел «спорным с точки зрения этики» то, что «роль Германской империи в трагических событиях упоминается в двух строках, а Османская Турция представляется как единственный виновник произошедшего». По его мнению, спорным является также вопрос о том, насколько немецкое общество разделяет принятую резолюцию.

Архиепископ подчеркнул, что Патриархия гражданскими отношениями связана с государством и всегда выполняла свои обязательства.

Напомнив, что армяне Турции являются внуками тех, кто пережил те болезненные и скорбные дни, Атешян добавил: «Мы и дальше будем чтить память османских армян и помнить об имеющей тысячелетнюю историю культуре совместного проживания армян и турок».

Он отметил, что Патриархия в дальнейшем также будет оставаться верной этому подходу.

В свою очередь, руководитель пресс-центра Первопрестольного Св. Эчмиадзина Тер Ваграм Меликян не исключил того, что письмо Атешяна было написано под давлением. Он заметил, что сам был огорчен, когда ознакомился с содержанием этого письма. «Я не оправдываю никого, однако нужно учитывать в какой стране, и в каких условиях они живут», — отметил он.

Комментируя письмо Атешяна депутат Национального Собрания Армении Арагац Ахоян отметил, что это письмо подводит черту под антиармянскими деяниями константинопольского архиепископа. По словам депутата, начиная с 2011 года, когда торжественно была открыта армянская церковь Сурб Хач на оз. Ван, Арам Атешян выступал с неподобающими заявлениями, льющими воду на так называемую антиармянскую мельницу Турции. Его основная цель — обеспечить себе положение и место в Константинопольском Патриархате.

«Вместе с армянской диаспорой Турции мы должны создать такие условия и такую атмосферу, чтобы архиепископ сам подал в отставку и покинул патриарший пост. Единственный путь избавления от него — организация новых выборов Константинопольского Патриарха», — отметил А. Ахоян.

Депутат добавил, что многие граждане Турции не армянского происхождения выразили свое удивление и недоумение пресловутым письмом архиепископа Атешяна.

Издающаяся в Стамбуле армянская газета «Акос» выступила с ответным письмом. Редакция газеты выразила свое несогласие с выраженным Атешяном мнением, подчеркнув, что вышеупомянутое письмо они прочли с гневом и стыдом.

«Примите это письмо как голоса людей, являющихся членами этой общины, однако не разделяющих Ваши мнения и формулировки. Систематическое и практически полное уничтожение государством собственных граждан на их земле Вы называете «событиями, произошедшими в трагический период Первой мировой войны». Эта формулировка является оскорблением в адрес жертв и оставшихся в живых», — цитирует открытое письмо газеты «Акос» радио «Свобода».

Издание напоминает, что армяне были свидетелями того, как и после 1915 года, и после 1942 года, в эпоху «Налога на имущество», и в ходе резни 6−7 сентября 1955 года, и на этапе эскалации кипрского вопроса, политическая атмосфера привела к фашистским и публичным угрозам. А 19 января 2007 года армяне стали свидетелями убийства Гранта Динка, который посвятил себя примирению армянского и турецкого народов.

«Говоря, что «в качестве патриаршего наместника Вы продолжите молиться за дружественные и добрососедские отношения между Арменией и Турцией», как Вы можете перед собой и собственной совестью прокомментировать тот факт, что президент Эрдоган, как при любом удобном случае, так и два дня назад, после принятия резолюции, в качестве реакции угрожал находящимся в Турции гражданам Армении?» — отметили в редакции, цитируя слова Эрдогана.

«Геноцид армян, как совершенное против человечества преступление, является проблемой не только армян, но и всего человечества», — говорится в письме, а также подчеркивается, что совместное будущее двух народов, за которое обещал помолиться архиепископ, возможно только в случае встречи лицом к лицу с собственным прошлым и прекращения давлений.

«Уважаемый архиепископ, Вы отметили, что «использование на международной политической арене травмы армянского народа на самом деле стало источником грусти и сожаления». Да, оказываемое на Вас давление для написания этого письма является для нас источником грусти и сожаления. Армянская община Турции оскорблена не принятием этой резолюции, как отмечаете Вы, а этими Вашими строками», — отметила редакция «Акоса», подчеркнув, что выраженная в письме Эрдогану мысль о том, что «армянский народ используют империалистические силы», воспринимается как проявление отрицания.

«В ближайшем будущем увидим, как некоторые с аплодисментами принимают эту Вашу формулировку», — говорится в письме редакции «Акос».