Москва, 9 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Пилот разбившегося сегодня, 9 июня, в Пушкинском районе (Московская область) истребителя Су-27 Сергей Ерёменко, убедившись, что самолёт падает, сделал всё возможное, чтобы воздушное судно не погубило жизни людей и отвёл самолёт от жилых строений, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Alexander Mishin Истребитель Су-27

Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал при падении Су-27. Но на то, чтобы катапультироваться, у лётчика не хватило времени и расстояния. В качестве основной версии случившегося специалисты рассматривают сбой в работе двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение самолёта Су-27 в Пушкинском районе произошло сегодня, 9 июня.

Причины крушения выясняются, однако, по предварительной версии, у Су-27 отказал двигатель.

Истребителем управлял опытный пилот — майор Сергей Ерёменко, который входил в авиагруппу высшего пилотажа «Русских витязей».