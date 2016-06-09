Курск, 9 июня, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В Курске из-за повреждения на теплосети на улице Красной Армии без горячей воды остались жители 16 домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе курского филиала компании «Квадра», горячая вода будет отсутствовать до 20:00 10 июня.

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«Причиной повреждения стала внешняя коррозия металла трубопровода, вызванная воздействием внешних факторов», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом было повреждение было выявлено при заполнении магистральных и распределительных теплосетей от Курской ТЭЦ-1. Сейчас на месте работают специалисты ремонтной бригады.