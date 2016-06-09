Пермь, 9 июня, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Прикамье ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» произвело полное отключение газоснабжения ООО «Свинокомплекс Пермский» (поселок Майский, Краснокамский район). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе газовиков.

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Подобная мера вводятся в 2016 году уже второй раз. Это связано с тем, что свинокомплекс не исполняет обязательства по оплате текущего потребления газа и погашению накопившейся задолженности. Газовики считают, что нарушены условия мирового соглашения, утвержденного судом и заключенного в апреле 2016 года между предприятием и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», после того как должнику впервые о ограничили газоснабжение.

По оперативным данным на 9 июня 2016 года, просроченный долг ООО «Свинокомплекс Пермский» за газ составляет 52,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пермский свинокомплекс имеет большие долги, не только перед газовиками. На начало 2016 года они составляли порядка 1 миллиарда рублей. Минсельхоз региона долго искал инвестора для убыточного предприятия, и 9 октября 2015 года предприятие взяло в аренду на 49 лет омское ЗАО «Синергия», а директором свинокомплекса назначили представителя компании Сергея Легонького.

Как сообщает издание «Местное время», единственным кредитором, с которым новое руководство исправно рассчитывается, является кипрский офшор Kalkfeld Holdings Limited.