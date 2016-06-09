Барнаул, 9 июня, 2016, 14:46 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России одобрила двухдневный экскурсионный тур «Барнаул ждет вас», — передают корреспонденты телепроекта «Наши новости».

Барнаул туристический

Проект, разработанный барнаульским комитетом по развитию туризма и местными туроператорами, презентовали в конце апреля. Работу принимала комиссия из представителей ведущих туроператоров России. Спустя месяц эксперты дали «добро» на то, чтобы включить тур в список рекомендуемых для внутреннего и въездного туризма.

«Теперь тем, кто приедет полюбоваться красотами Белокурихи и Колывани, смогут сначала посетить Демидовскую площадь, Сереброплавильный и Горную аптеку. Городские власти сейчас также работают над рекомендациями столичных специалистов: возможно в скором будущем в Барнауле, появятся специальные стоянки для туристического транспорта», — поясняют алтайские журналисты.

В первый день лета алтайская редакция ИА REGNUM подготовила фоторепортаж по историческим местам Барнаула. С достопримечательностями столицы Алтайского края времен известного уральского заводчика А. Н. Демидова можно ознакомиться здесь.