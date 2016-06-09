Москва, 9 июня, 2016, 14:41 — ИА Регнум. До 1 апреля 2016 года был установлен срок утверждения правительством распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. При этом на указанную дату не было внесено 13 актов, в том числе по Минздраву, Минтруду, Минобрнауки, Минстрою и так далее. По состоянию на 1 мая распределение субсидий не утверждено правительством по трём направлениям из 13. Речь идёт о поддержке сельскохозяйственного производства в первую очередь и устойчивого развития сельских территорий. Об этом сегодня, 9 июня, заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ.

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«Минфином 2 июня внесён в правительство проект распоряжения о перераспределении этих субсидий в целях предоставления финансовой помощи субъектам РФ. Такие права предусмотрены у правительства РФ», — сказал министр финансов.

«Кроме того, ужесточён в 2016 году механизм подтверждения потребностей в остатках межбюджетных трансфертов, ранее предоставленных бюджетам субъектов РФ. В Минфин поступили предложения от главных распорядителей на 70 млрд рублей по перераспределению этих остатков. Минфином согласовано 42 млрд рублей, и на оставшуюся часть мы направили доклад в правительство о том, чтобы эти средства как неиспользованные направить на поддержку субъектов РФ, но уже по решениям правительства», — пояснил Силуанов.

По его словам, «до 1 июля 2016 года главные распорядители должны подтвердить и использовать остатки, предоставленные ранее федеральным бюджетным и автономным учреждениям и иным юридическим лицам, которые сложились по состоянию на 1 января 2016 года. Если в установленный срок по этим остаткам решения не будут приняты, мы направим эти ресурсы в так называемый антикризисный резерв.

«Не позднее 15 июля главными распорядителями должны быть заключены соглашения с субъектами РФ о представлении субсидий. При отсутствии таких соглашений на 15 августа операции на этих счетах будут приостановлены, а соответствующие бюджетные ассигнования будут перераспределены в виде дотаций на поддержку субъектов РФ», — подчеркнул глава Минфина.