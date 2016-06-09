Москва, 9 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Официальная Москва «решительно и безоговорочно» осудила теракт в Тель-Авиве. Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ от 9 июня.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Тель-Авив

«В Москве решительно и безоговорочно осуждают преступную акцию в Тель-Авиве, как и любые проявления терроризма, в результате которых страдают ни в чем не повинные мирные граждане», — говорится в документе.

По словам дипломатов, «нет и не может быть оправданий подобного рода террористическим актам, которые серьезно осложняют и без того непростую атмосферу в регионе, препятствуют усилиям по достижению справедливого и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта».

Напомним, вечером 8 июня двое палестинцев проникли в торговый центр Тель-Авива и открыли огонь по находившимся там посетителям. В результате четверо израильтян погибли, более 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Оба нападавших были задержаны. Их личности установлены.

Израильские правоохранительные органы приступили к военной операции в районе города Ятта к югу от Хеврона, откуда были родом устроители теракта. Также израильские власти приняли решение приостановить действие выданных ранее на период месяца Рамадан разрешений палестинским жителям Западного берега реки Иордан и сектора Газа на посещение Израиля, включая мусульманские святыни Иерусалима.