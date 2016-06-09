Москва, 9 июня, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Российское руководство выразило одобрение принятой 8 июня резолюции Сената Франции, согласно которой французскому правительству рекомендуется начать поэтапное смягчение режима санкций в отношении России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня, 9 июня.

ИА REGNUM Санкции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать решение Сената Франции по смягчению санкционной политики в отношении России. Песков пояснил, что Москва всегда считала ведение санкционного диалога неконструктивным.

«Поэтому, конечно, когда законодатели высказывают подобную точку зрения, это, безусловно, можно только приветствовать», — сказал он. При этом Песков отметил, что на данный момент «в официальном плане каких-либо подвижек нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня верхняя палата французского парламента большинством голосов приняла резолюцию, рекомендующую правительству Франции начать смягчать режима санкций в отношении России. Авторы резолюции призвали вести диалог с руководством Евросоюза о постепенном смягчении санкционного режима в соответствии с ходом выполнения Минских соглашений.

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