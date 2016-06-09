Киев, 9 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Задача переговоров в Минске — разрешить конфликт в Донбассе мирным путем и разработать план возврата региона под контроль Украины. Как сообщает 9 июня пресс-служба общественного движения «Украинский выбор», об этом заявил спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Виктор Медведчук, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода

«Сегодня на Донбассе мы имеем замороженный конфликт — подвешенное состояние. Но страдает не только Донбасс, страдает вся Украина. Замороженный конфликт не дает возможности ни реформировать страну, ни модернизировать, ни развивать. Поэтому… цель переговоров в Минске — найти пути дипломатического решения конфликта, разработать план и механизмы, которые позволят вернуть Донбасс в правовое поле Украины и сохранить территориальную целостность», — считает Медведчук.

По его словам, на Украине реализацию Минских соглашений тормозят представители «партии войны», которые призывают Киев не идти на уступки ДНР и ЛНР, пока не возобновится контроль над участком украинской границы с РФ. «В пункте 9 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» прямо сказано: восстановление полного контроля Украины над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования вступлением в силу изменений в Конституции в отношении особого статуса Донбасса. Главная беда с воплощением в жизнь Минских соглашений в том, что трактуют их люди, которые текст «не читали, но осуждают». И таких политиков и чиновников в Украине около 70%. К сожалению, встречаются они и среди тех, кто связан с минскими переговорами. Политики, которые не верят в Минские договоренности или не поддерживают их, должны сами отказаться от участия в переговорном процессе», — сказал Медведчук.

Он также полагает, что основной проблемой реализации Минских соглашений является нежелание Киева выполнять политическую часть договора, в частности принимать законы о выборах, «об амнистии» и особом статусе Донбасса, а также вносить изменения в Конституцию. «Это те вопросы, которые должны быть согласованы с представителями ОРДО и ОРЛО. Важно понять: в Донбассе находятся наши сограждане. В первую очередь, для этого надо выслушать их точку зрения. Выработать общую позицию, единый план. А что делает, что предлагает украинская сторона? Ультиматумы? Но ведь это имеет прямо противоположный эффект. А теперь возникает закономерный вопрос: как можно призвать жителей Донбасса к миру, к реинтеграции, если сегодня на этих территориях действует экономическая блокада, которая, кстати, не предусмотрена Минскими соглашениями?», — задался вопросом политик.

В свою очередь 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что процедура внесения изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации может быть запущена сначала без нормы об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. «Единственное, что мы можем сделать, — вернуться к самому началу. То есть решение об изъятии пункта и повторное направление в Конституционный суд — фактически вернуться на путь с самого начала», — считает Парубий. Он напомнил, что в текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию не могут быть внесены какие-либо изменения между первым и вторым чтением, «даже запятую мы не можем исправить». При этом Парубий выразил уверенность в том, что в украинском парламенте есть голоса за конституционные изменения в части децентрализации, если в законопроекте не будет нормы о порядке местного самоуправления в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня во время «прямой линии» с жителями Запорожской области глава ДНР Александр Захарченко спрогнозировал переход Украины к федеративному устройству, а затем — к конфедеративному. «В Украине начался центростремительный процесс, и его уже не остановить. И ни о какой децентрализации тут говорить уже не приходится. Это слово могут оставить только для того, чтобы «сохранить лицо». Речь идёт о федерализации и, на мой взгляд, на этом процесс не остановится. Рано или поздно, в зависимости от того, с какой скоростью будут деградировать киевская власть и экономика Украины, процесс будет набирать силу и в результате встанет вопрос о переучреждении страны на началах конфедерации», — считает Захарченко.