Екатеринбург, 9 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге из окна на четвёртом этаже дома по улице Крауля выпал восьмилетний мальчик. От полученных травм ребёнок скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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«По предварительной информации, мать первоклассника вышла из дома на непродолжительное время. Когда она вернулась, несчастный случай уже произошёл. Предварительный осмотр тела погибшего ребёнка показал отсутствие криминальных телесных повреждений. Обнаружены телесные повреждения характерные для падения с высоты», — сообщил руководитель пресс-службы регионального следственного управления Александр Шульга.

Он отметил, что по данному факту продолжается проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и точная причина смерти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, днём ранее в Екатеринбурге из окна седьмого этажа дома по улице Автомагистральной выпал 10-летний мальчик. По предварительным данным, проверки мать ребёнка заснула днём. Предположительно в это время, мальчик самостоятельно открыл окно и выпал. Предварительный осмотр тела погибшего показал, что насильственных следов смерти нет.

«К сожалению это уже не первый случай за последнее время, когда ребёнок, оставленный на непродолжительное время без присмотра, погибает таким образом. Мы настоятельно рекомендуем родителям, которые отлучаются в магазин или по иным делам, оставляя ребёнка дома запирать окна специальными устройствами, а также проводить с детьми профилактические беседы и предостерегать их от игр на подоконниках», — заявил Александр Шульга.