Москва, 9 июня, 2016, 14:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе встречи в рамках Петербургского международного экономического форума намерены взглянуть на то, куда идут отношения ЕС и России. Об этом 9 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«В целом, в повестке встречи — отношения России и ЕС, обмен взглядами в отношении текущих региональных проблем — это и Сирия, и Украина, — а главное — это попытка взглянуть на то, куда мы идем в наших отношениях России и Евросоюза, и даже на фоне сохранения имеющихся разногласий какие есть возможности для поддержания и развития диалога», — сказал Песков.

По его словам, не исключено, что стороны обсудят реализацию проекта «Северный поток-2»: «Теоретически это нельзя исключить. Но дойдет ли до этого очередь, сказать не могу».

Песков подчеркнул, что «Россия и европейские страны осуществляют широкий спектр торгово-экономических отношений, которые так или иначе подпадают под регулирование Еврокомиссии, к таким крупным проектам, которые находятся в стадии реализации, относится и «Северный поток-2».

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится в ежегодном формате с 1997 года. С 2005 года в нём принимает участие президент РФ. Ежегодно на ПМЭФ съезжаются более четырёх тысяч человек из 60 стран.