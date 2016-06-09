Омск, 9 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Бывший первый заместитель губернатора Омской области Юрий Гамбург признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 9 июня, в областном следственном управлении СКР.

Adam Jones Тюремная камера

Следствием и судом установлено, что в 2008 — 2012 годах Юрий Гамбург, занимая должность директора департамента имущественных отношений администрации Омска, совершил ряд незаконных действий, направленных на отчуждение муниципального недвижимого имущества. По данным ведомства, чиновник действовал совместно с первым заместителем директора департамента имущественных отношений Вадимом Меренковым, который в настоящее время находящимся в международном розыске.

Незаконно изменив вид разрешенного использования земель, Гамбург предоставил в собственность по заведомо заниженной стоимости пяти гражданам и коммерческой организации ООО «Крона» земельные участки общей площадью 26,5 га для ведения огородничества. Фактически все земельные участки находились в зоне жилой застройки и предназначались под жилищное строительство, в том числе индивидуальных коттеджей. В связи с этим их рыночная стоимость была намного выше.

«В результате незаконного отчуждения земельных участков бюджетам города Омска и Омской области был причинен значительный ущерб в размере более 200 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Также в июле 2007 года Гамбург, игнорируя вступившее в законную силу судебное решение, без соблюдения процедуры торгов подписал в интересах предпринимательницы незаконное соглашение. Согласно этим документам бизнес-леди стала собственником нежилого помещения площадью 300 кв. м, расположенного в центре города. «В результате этих действий Гамбурга муниципальному образованию город Омск был причинен ущерб в сумме 7,5 млн рублей», — отметили в СКР.

Приговором Куйбышевского районного суда Омска от 9 июня 2016 года Гамбургу назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 7 миллионов 450 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности государственной службы в течение 2,5 лет.

Напомним, в отдельное производство были выделены материалы уголовного дела в отношении скрывшегося от органов следствия бывшего министра имущественных отношений Омской области Вадима Меренкова, также обвиняемого в совершении восьми эпизодов преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Меренков объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее гособвинитель предлагал суду назначить Юрию Гамбургу наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права в течение 3 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговор по громкому делу Гамбурга планировали огласить 8 июня, однако не успели и перенесли оглашение на 9 июня.