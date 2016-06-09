Москва, 9 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. У субъектов РФ за I квартал 2016 года доходы снизились на 0,7%, расходы увеличились на 4,6%, то есть в этом году ситуация с исполнением бюджетов субъектов несколько более напряжённая, чем в прошлые годы. Об этом сегодня, 9 июня, заявил глава министерства финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«На 1 июня ситуация с доходами несколько улучшилась — доходы выросли на 1,7%, тем не менее и расходы возросли на 5,5%, то есть разбалансированность бюджетов несколько выше, чем в прошлом году», — уточнил министр.

«Что касается долга регионов, то долг практически не изменился по сравнению с уровнем начала текущего года, а по состоянию на 1 мая даже несколько снизился — на 1%», — сказал Силуанов.

«Необходимо в ближайшее время ускорить выпуск нормативных актов и заключить соглашения в первую очередь с субъектами Российской Федерации в части субсидий. Министрам: необходимо принять меры по сокращению дебиторской задолженности, а также обратить внимание на недопустимость заключения контрактов сверх лимитов, доведённых в рамках исполнения бюджета», — подчеркнул глава Минфина.