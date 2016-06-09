Ростов-на-Дону, 9 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. В Ростовской области по уголовному делу в отношении бывшего мэра Таганрога Владимира Прасолова допрошено 10 свидетелей. Следующее заседание назначено на 14 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 июня в пресс-службе Таганрогского городского суда, где проходят слушания.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Допрос свидетеля

Напомним, что на прошлом заседании, которое состоялось неделю назад, было зачитано обвинительное заключение, а также допрошены представитель потерпевшего и свидетель обвинения. Подсудимый вину не признает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Владимира Прасолова в 2015 году было заведено уголовное дело по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальное наказание, которое грозит бывшему градоначальнику, — до семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности в госструктурах.

Согласно материалам уголовного дела, зимой 2014 года Прасолов незаконно распорядился выделить из резервного фонда горбюджета 5,7 млн рублей на уборку снега. Деньги получил индивидуальный предприниматель, но работы не выполнил. С должности градоначальника сняли через суд в январе 2016 года.

Ранее по теме: Фигурантку дела экс-мэра Таганрога Ростовской области амнистировали