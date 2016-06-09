Москва, 9 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Институт особых экономических зон продемонстрировал свою неэффективность. Об этом 9 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мне нужно поднять соответствующие бумаги, но действительно институт оказался крайне неэффективный в нашей стране. Очень дорого, очень мало отдачи и с нулевым КПД», — сказал Песков.

По его словам, он не в курсе, было ли официальное поручение главы государства по поводу ОЭЗ.

Песков отметил, что в решение о закрытии и отсутствии создания новых зон не входят территории опережающего развития на Дальнем Востоке: «Нет, ТОРов это не касается, ТОРы — это отдельные институты, которые наоборот зарекомендовали себя неплохо, они как раз набирают темпы в своем развитии и демонстрируют очень позитивную динамику».

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Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что в Кремле разочарованы функционированием особых экономических зон в России. По информации журналистов, Минэкономразвития намерено сформировать новый порядок создания и действия ОЭЗ.