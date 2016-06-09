Москва, 9 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Большую часть налога на прибыль от реализации инвестпроектов по добыче углеводородов на морских месторождениях предлагается зачислять в региональные бюджеты, а не в федеральный бюджет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июня, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

С 2014 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые предусматривают, что для организаций, реализующих инвестпроекты по добыче углеводородного сырья на морских месторождениях, находящихся на участках недр, расположенных полностью в границах внутренних морских вод и территориального моря РФ и на континентальном шельфе РФ либо в российской части дна Каспийского моря, налог на прибыль по ставке 20% полностью зачисляется в федеральный бюджет.

В связи с этим законопроект предусматривает зачисление налога на прибыль организаций, занимающихся соответствующей деятельностью, в общем порядке в бюджеты бюджетной системы РФ. Согласно этому порядку, ставка налога на прибыль составляет 20%, 2% из которых зачисляются в федеральный бюджет, 18% — в бюджеты субъектов РФ.