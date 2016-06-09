Ульяновск, 9 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор ООО «Группа компаний «АСБ» Юрий Хохлов подписали инвестиционное соглашение на сумму свыше 24 млрд рублей, в рамках которого в регионе планируется создать новый современный агрохолдинг, занимающийся выращиванием масличных, зерновых культур и сахарной свеклы с последующими циклами хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Правительство Ульяновской области Врио губернатора Сергей Морозов и генеральный директор ООО «Группа компаний «АСБ» Юрий Хохлов подписали инвестиционное соглашение о создании в Ульяновской области современного агрохолдинга

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, в рамках проекта предполагается создать 1750 новых рабочих мест.

«Мы давно занимаемся улучшением предпринимательского климата в регионе и созданием комфортных условий ведения бизнеса для российских и иностранных компаний, как в промышленном, так и в аграрном секторе, — заявил Морозов при подписании соглашения. — Мы гордимся тем, что за последние годы в регионе возведено более 150 предприятий, и ни один инвестор из тех, кто разместил свой бизнес в нашем субъекте, не пожалел. Мы выполняем взятые на себя обязательства, и впредь будем делать всё возможное, чтобы в дальнейшем новые проекты вы без раздумий реализовали также на территории Ульяновской области».

В свою очередь Хохлов рассказал, что планируемая мощность нового предприятия составит 20 тысяч тонн сахарной свёклы в сутки.

По его словам, подобные инвестиционные проекты уже успешно реализуются на территории Тамбовской области: «Заводов с соответствующей мощностью в стране нет. Кроме того, их крайне мало в европейских странах. Строительство нового завода — это дополнительный стимул для развития промышленности и сельского хозяйства в целом».

По словам первого заместителя председателя правительства, министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Александра Чепухина, в настоящее время в регионе успешно работает сахароперерабатывающее предприятие, которое располагается в Цильнинском районе.

«Строительство нового производства позволит не только создать здоровую конкуренцию среди переработчиков сахарной свеклы и увеличить посевную площадь данной культуры, но и создать в этом секторе экономики новые рабочие места. Это позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет региона», — подчеркнул глава ульяновского Минлесхоза.

Такой же точки зрения придерживается генеральный директор ООО «Заволжский» Александр Харитонов: «С появлением нового завода в регионе многие сельхозпроизводители, в том числе и наша организация, смогут увеличить посевные площади сахарной свеклы».