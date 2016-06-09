Брюссель, 9 июня, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Судебные слушания об отмене ареста, наложенного на российское имущество в связи с исками бывших акционеров ЮКОСа, начнутся в ноябре. Об этом сообщил партнёр группы адвокатов, защищающих интересы российской стороны, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

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Соответствующее решение принял суд в Брюсселе. Технические слушания, которые были посвящены регламентированию дальнейших судебных процедур по иску, поданному со стороны России, прошли сегодня, 9 июня.

В результате суд пришёл к выводу, что процедуры по приостановке действия исполнительного листа сохранены.

Напомним, в апреля 2016 года Окружной суд Гааги (Нидерланды) признал недействительными шесть арбитражных решений Постоянной палаты третейского суда, которая в 2014 году присудила России выплатить компенсацию $50 млрд иностранным инвесторам ЮКОСа. Россия успешно оспорила это решение.

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