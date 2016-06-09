Севастополь, 9 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Сторожевой корабль «Адмирал Григорович», совершив межфлотский переход, 9 июня прибыл к месту базирования в Севастополь, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова ИА REGNUM

На торжественном митинге по поводу встречи нового корабля, вошедшего в состав Черноморского флота, присутствовали командующий Южным военным округом генерал-полковник Александр Галкин, командующий флотом Александр Витко, руководство Республики Крым и Севастополя.

«Фрегат «Адмирал Григорович» не просто универсальный сторожевой корабль. Он является символом возрождения отечественного кораблестроения. Он предназначен для охраны дальней морской зоны страны, ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок и отражения атак средств воздушного нападения противника», — сказал командующий ЮВО Галкин.

«В 2016 году в состав Черноморского флота войдет серийный корабль этого проекта «Адмирал Эссен», а в последующие годы еще два таких корабля. В результате Черноморский флот будет иметь в своем составе новейшие корабли», — заявил Галкин.

Командующий ЧФ адмирал Александр Витко отметил, что отныне 9 июня станет памятным днем в истории флота. Подобного события ЧФ ждал долгие 35 лет, так как последний раз флот пополнялся кораблями дальней морской зоны еще в 1981 году.

«Фрегат «Адмирал Григорович» отработал на полигонах Северного флота стрельбу ракетным комплексом «Калибр» по морским целям, успешно отстрелялся многоканальным зенитно-ракетным комплексом «Штиль», завершил межфлотский переход и выполнил задачи боевой службы в Средиземном море», — отметил Витко. Он также поблагодарил проектировщиков, инженеров и рабочих, создавших корабль.

«На смену кораблям, построенным в прошлом веке и выслужившим установленными сроки, приходят новые, оснащенные новейшим вооружением корабли. Только в минувшем и прошлом годах ЧФ получил около 40 кораблей и судов. В том числе три дизельные подводных лодки, два малых корабля, 10 боевых катеров и 20 судов вспомогательного флота», — сказал Витко.

«ЧФ получит шесть таких кораблей и шесть дизельных подводных лодок, что послужит реальному воплощению государственной политики по укреплению боевого потенциала наших Вооруженных сил на южных рубежах», — заявил командующий.