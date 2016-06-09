Москва, 9 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в связи с терактами в городе Актобе (Актюбинск). Об этом 9 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В связи с тем, что сегодня, 9 июня в Казахстане объявлен национальный траур, президент Путин отправил президенту Казахстана Назарбаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью казахстанских военнослужащих и мирных граждан в результате вылазки террористов в городе Актобе», — сказал Песков.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев объявил 9 июня днем национального траура в связи с терактами в городе Актобе (Актюбинск). Несколькими днями ранее преступники совершили нападения на магазины оружия и воинскую часть города, в результате чего погибло шесть человек, в том числе и трое военнослужащих.