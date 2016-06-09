Пермь, 9 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Кировский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера санаторного детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы со штрафом в размере 8 тыс. рублей. Наказание назначено условно, с испытательным сроком три года.

Государственным обвинителем заявлено ходатайство о вынесении судом частного определения в адрес министерства социального развития Пермского края.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бухгалтер, с апреля 2014 по август 2015 года, неоднократно направляла в министерство финансов Пермского края заявки на оплату своих долговых обязательств по кредитному договору с лицевого счета ГКООУ ПК «Санаторный детский дом». Запрашиваемые суммы уходили на оплату кредитов финансиста. При этом каких-либо удержаний из ее заработной платы не проводилось.

В результате преступных действий из краевого бюджета похищено более 350 тыс. рублей.

Отметим, что это не первый в Перми случай, когда бухгалтер использует не только бюджетные деньги, но и деньги детей. В январе 2016 года осуждена бухгалтер одной из школ Перми. Женщина выплачивала из школьного бюджета свой банковский кредит, кроме этого, похищала деньги учеников, собранные на оплату питания. Сумма ущерба составила 216 тысяч рублей. Обвинение ей также выдвигалось по статье 160 УК РФ. Районный суд тогда признал экс-бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде штрафа размером 300 тысяч рублей.