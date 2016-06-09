Вашингтон, 9 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Американские ученые установили, что большая доля жен военных страдают от бессоницы и депрессии, сообщается на сайте American Academy of Sleep Medicine.

Джон Фюссли. Кошмар

Были опрошены 1480 женщин, жен американских военнослужащих. В итоге опросов исследователи выяснили, что 54% жен военных жалуются на проблемы со сном и из-за этого плохо себя чувствуют в течение дня.

62% участниц исследования пожаловались на регулярную сильную усталость, котрую они испытывают один-два раза в неделю.

На основе полученных данных авторы исследования сделали вывод, что в психиологической реабилитации нуждаются не только участники боевых действий, но и их жены и члены их семей.