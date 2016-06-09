Москва, 9 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В ходе проверки здания Курского вокзала в Москве взрывного устройства обнаружено не было. Ранее из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва из здания вывели персонал и пассажиров, сообщает 9 июня РИАМО со ссылкой на пресс-службу УВД на транспорте по ЦФО ГУ МВД России.

A.Savin Курский вокзал

В целях безопасности из здания вокзала эвакуировали 2,5 тысячи человек. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, однако взрывчатку не нашли. Вокзал продолжает свою работу в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Курский вокзал эвакуировали 11 и 27 апреля этого года.

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