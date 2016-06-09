Великий Новгород, 9 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. С начала июня в Великом Новгороде выявлено шесть фактов сбыта поддельных денежных купюр номиналом 500, 1000 и 5000 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, фальшивки были выявлены банковскими служащими во время пересчёта денежной выручки, поступившей из различных магазинов и организаций областного центра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В настоящее время по всем фактам обнаружения поддельных денежных купюр органами внутренних дел области возбуждены и расследуются уголовные дела, устанавливаются возможные сбытчики фальшивых купюр.

Управление МВД России по Новгородской области просит быть более бдительными всех участников торговых операций — в первую очередь живущих и работающих в Великом Новгороде и Боровичах, а также в населённых пунктах вдоль автотрасс и всех районов, граничащих с другими областями.