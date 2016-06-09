Махачкала, 9 июня, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Партийная борьба в Дагестане, как известно, сильно отличается от аналогичного противостояния в остальной России. Партии, которые в других регионах и на федеральном уровне остаются малозаметными, часто «выстреливают» на местных выборах в республике.

kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

Так, 13 сентября 2015 года на выборах в городской совет Буйнакска победила малоизвестная «Партия ветеранов России». Неожиданно хорошие, по сравнению с остальной Россией, результаты показала тогда на местных выборах и партия «Родина». Сейчас же в Дагестане развернула активную деятельность партия «Народ против коррупции», которая намеревается принять участие в выборах в Народное собрание республики нынешней осенью. В ряде дагестанских СМИ появилась информация о намерении баллотироваться в Народное собрание от этой из партий представителей духовенства, в частности, первого заместителя муфтия Дагестана Магомедрасула Саадуева.

Опрошенные политологи не видят угрозы для стабильности в Дагестане ни в деятельности партии «Народ против коррупции», ни в участии представителей исламского духовенства в политической жизни региона. Эксперты, наоборот, рекомендуют властям республики наладить тесное сотрудничество с этой набирающей популярность в регионе молодой организацией.

Доцент кафедры общей политологии Финансового университета при правительстве РФ Оксана Гончаренко не видит угрозы для стабильности в регионе в традиционном для Дагестане участии духовных лидеров в политической жизни.

«Не до конца понятно, каким образом будет оформлено сотрудничество представителей муфтията и партии «Народ против коррупции». И на данный момент еще не ясно, насколько большой силой обладает эта организация», — высказала свое мнение эксперт. Гончаренко полагает, что для правительства Дагестана было бы ошибкой предпринимать по отношению к партии какие-то меры ограничительного или, тем более, репрессивного характера. «Коррупция действительно является серьезной проблемой в Дагестане. Неудивительно, что партия, само название которой указывает на основное направление деятельности, так стремительно стала набирать популярность в республике», — пояснила эксперт.

По мнению главного редактора периодического издания «Аналитика Юга России» Евгения Михайлова, активисты партии «Народ против коррупции» смогли бы в перспективе помогать бороться с коррупцией местному отделению Общероссийского народного фронта в Дагестане, или даже составить достойную альтернативу ОНФ. Он напоминает, что уровень коррупции в регионе остается высоким, несмотря на реальные усилия нынешней республиканской власти. «За работу в полиции требуют взятку в миллион, чтобы оформить пенсию на взрослого жителя республики, надо заплатить 400 тысяч рублей, на ребёнка — 200 тысяч рублей. В остальных сферах ситуация не лучше. Дагестанцы вынуждены искать лучшей жизни в соседних регионах РФ», — рассказал Михайлов.

Он считает, что единственный шанс для Рамазана Абдулатипова реально искоренить коррупцию в Дагестане — это привести в команду новых людей, честных и с незапятнанной репутацией. «Народ доверяет своим духовным лидерам, и не нужно отталкивать людей, желающих изменить жизнь к лучшему. Борьба с политизацией ислама, озвученная главой Дагестана, не должна становится борьбой с сильными лидерами из духовенства, которые не пытаются взять власть в свои руки — они пытаются донести до руководства боль народа и его просьбы. Присутствие таких лидеров в политической жизни республики может только усилить позиции самого Рамазана Абдулатипова, если он примет волевое решение объединить усилия с духовенством и простым народом. В России к мнению иерархов церкви любого уровня тоже прислушиваются», — считает эксперт.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Вадим Муханов также считает, что республиканские власти должны наладить диалог с лидерами духовенства и религиозными кругами республики. «Мусульмане доминируют в населении Дагестана, это совершенно нормально. Вот активисты аффилированных с РПЦ движений тоже участвуют в политике. Но это не представляет угрозы. Почему участие муфтията должно представлять опасность? Все формальности соблюдены, всё соответствует Конституции. Замеченных в террористической деятельности надо привлекать к ответственности. Кто в этом не замешан, нельзя отстранять от участия в политическом процессе», — рассказал Муханов.

Он также считает, что глава республики не должен препятствовать деятельности партии «Народ против коррупции», поскольку это может привести к дисбалансу сил в Дагестане. «Народ против коррупции» может стать для главы Дагестана опорой в решении одной из самых болезненных для республики проблем», — полагает эксперт.

Вице-президент Московского культурного центра «Дагестан», профессор МГУ Магомед Омаров все же опасается, что формирующейся площадкой могут воспользоваться иные силы, которые поддержит молодежь, и тогда ситуация действительно может выйти из-под контроля. Он напоминает о недавней словесной пикировке между муфтием Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаевым и Рамазаном Абдулатиповым. «Кумовство, клановость и коррупция распространены в регионе. Нынешний руководитель Дагестана не сразу воспринял конъюнктуру в силу того, что много лет занимался политической деятельностью на федеральном уровне. Но сейчас уже видны наметившиеся изменения. И Рамазану Абдулатипову нужно сплотить все здоровые силы республики», — полагает он. Также он надеется, что в случае, если какие-то нездоровые силы попытаются использовать политическую борьбу в Дагестане в своих целях, вмешается напрямую федеральный центр.

Никита Голобоков

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