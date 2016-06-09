Астана, 9 июня, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Реализуемые в Казахстане государственные программы по улучшению жилищных условий граждан не способствуют сокращению очередей. Об этом сегодня в парламенте заявил директор департамента развития инфраструктуры Министерства национальной экономики Казахстана Улан Жазылбек.

Виктор Мараховский Очередь

Заседание в Мажилисе (нижняя палата парламента) было посвящено обсуждению хода строительства арендного жилья и мер по укреплению жилищной инфраструктуры в рамках выполнения государственной программы инфраструктурного развития «Нурлы Жол».

«На протяжении многих лет были разные госпрограммы. Последняя — доступное жилье. Когда мы начинали ее, у нас в очередях по стране стояли около 180 тысяч человек. Сегодня около полумиллиона стоят на очереди, но пришла на смену программа «Нұрлы жол». Что изменилось для очередников местных исполнительных органов с приходом «Нұрлы жол»? Пересматривалась ли очередь, и как быть с теми, кто не смог получить жилье по старым госпрограммам?» — задалась вопросом депутат Майра Айсина.

В ответ на это Улан Жазылбек был вынужден признать, что проблему очередности программа «Нурлы жол» никак не решила.

«Очередь, которая существует на сегодня, 368 тысяч человек, она осталась. Дополнительные деньги просто позволят быстрее сократить реализацию этих очередей. Касательно земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — сейчас в очереди стоят 1,2 миллиона человек на них. Мы ежегодно выделяем деньги на инженерно-коммуникационную инфраструктуру. Она в целом идет и на ИЖС, и на коммуникации к многоэтажному жилью. Эта сумма в текущем году составила 78,5 миллиарда тенге (15,7 млрд руб.)», — сообщил Жазылбек.

Следует отметить, что проблема обеспечения земельными участками в Казахстане весьма актуальна. Согласно постановлению правительства от 1 августа 2006 года «Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство» за каждым казахстанцем установлено право на бесплатные 10 соток земли. Однако, согласно данному документу, акимат (местный исполнительный орган) имеет право отказать в предоставлении земельного участка, если к нему не подведены коммуникации.

И если на первых порах участки гражданам в регионах выдавались, то в Алма-Ате и в Астане акиматы сразу же заявили, что свободных земель нет. К 2012 году очередь на получение земли под ИЖС составляла 928 тысяч человек. При этом в год получить землю удавалось не более чем 12 тысячам очередников.

Все это привело к тому, что в 2013 году председатель комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Кадырхан Отаров предложил отменить бесплатные сотки для жителей Астаны, Алма-Аты и областных центров.

Между тем, по данным Министерства национальной экономики, с момента принятия правительственного постановления, дающего каждому казахстанцу право на 10 соток, всего было подано 1 547 141 заявление о выделении земельных участков для ИЖС. С 2005 года казахстанцам выдано 417 949 участков. Из них в Южно-Казахстанской области 81 190, в Акмолинской области — 40 147 участка, в Алма-Атинской области — 59 169 участков, в Мангистауской области — 43 276. В Астане и Алма-Ате за 10 лет населению раздали 1447 и 26 444 участка соответственно.

В этом году выделение земельных участков для ИЖС планируется в Актюбинской области (7391 участок), Алма-Атинской области (11 511 участков), Западно-Казахстанской (1748), Кзыл-Ординской, Южно-Казахстанской, Джамбульской и Восточно-Казахстанской областях. В городах Алма-Ата, Астана, Мангистауской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Атырауской областях дополнительная выдача земель для ИЖС в 2016 году не планируется.

Следует также напомнить, что в апреле-мае в ряде регионов Казахстана прошли митинги против поправок в Земельный кодекс, дающих право иностранным гражданам брать в аренду земельные участки сроком до 25 лет. Люди были недовольны в том числе и тем, что казахстанцам земли под ИЖС нет, а иностранцам для аренды есть. Эти митинги, к слову, сподвигли людей штурмовать акиматы с требованием принять заявления о выдаче земельных участков.

Однако власти Астаны сразу же заявили, что свободной земли нет и что в городе участки не выдавались с 2007 года, и в ближайшее время выделение земли также не планируется. Почему же в таком случае, Министерство нацэкономики рапортует о выдаче 1447 участков в Астане за последние 10 лет, остается загадкой.

Впрочем, власти Алма-Аты тоже не нашли свободных земель.

«Ввиду фактической ограниченности городских земель, Генеральным планом города Алма-Аты, утвержденным решением Маслихата (местный выборный орган — прим. ИА REGNUM) города от 20 ноября 2006 года, развитие новых районов индивидуальной жилой застройки не предусмотрено», — говорится в сообщении городского акимата.

Но что самое интересное, наибольшее количество очередников проживает как раз в Алма-Ате (112 546) и в Астане (101 234). В Актюбинской области в очереди на получение земли стоят 129 445 человек, в Алма-Атинской — 84 510, в Акмолинской — 100 832 и в Южно-Казахстанской области — 139 807.

Напомним также, что после проведения земельных митингов указом президента в стране была создана Земельная комиссия, которая должна была выработать предложения по улучшению земельного законодательства, а также заняться разъяснением его норм населению страны.

Однако в свете последних событий, думается, необходимость в Земельной комиссии отпадает. Ведь ее создавали, полагая, что население всерьез недовольно поправками в Земельный кодекс. Однако теперь, после того как Комитет национальной безопасности Казахстана обнародовал данные по делу бизнесмена Тохтара Тулешева, появляются вполне логичные сомнения в том, что Земельная комиссия нужна. Ведь по данным КНБ, земельные митинги были организованы не недовольными гражданами, а бизнесменом Тулешевым, действующим в связке с высокопоставленными чиновниками и военными, основной целью которых было проведение госпереворота. А эти митинги должны были создать очаги напряжености в стране, которые бы способствовали достижению главной цели.

К слову, последнее заседание (второе по счету) Земельной комиссии проводилось 21 мая. Одномоментно с ним в стране прошли попытки несанкционированных митингов, которые, как считает следствие, были направлены исключительно на дестабилизацию ситуации в стране. С того момента о работе Земельной комиссии ничего не слышно. А с учетом терактов в Актюбинске, в которых президент Казахстана усмотрел признаки «цветной революции» и из-за которых по всей стране был введен «желтый» уровень угрозы терроризма, можно предположить, что к земельной теме казахстанские власти вернутся еще не скоро.