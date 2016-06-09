Москва, 9 июня, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В Кремле не видели фильма телеканала ARD о якобы сокрытии допинг-проб российских спортсменов министром спорта РФ Виталием Мутко. Об этом 9 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сам материал этого фильма мы не смотрели, мы не знаем. Собственно, читали пока достаточно большое количество сообщений, которые в том или ином виде пересказывают содержание этого видеоматериала», — сказал Песков.

По его словам, данные, продемонстрированные журналистами, «не подкреплены сколь-нибудь существенными доказательствами», и в Кремле «по-прежнему считают это бездоказательной клеветой».

Песков подчеркнул, что российское руководство по-прежнему убеждено в том, что «с допингом нужно бороться», а также напомнил, что в том числе и «в русле указаний президента Российской Федерации в нашей стране ведут непримиримую борьбу с допингом, осуждают тех, кто принимал допинг, и считают, что нельзя, чтобы эти истории бросали тень на всех наших спортсменов, которые честно соревнуются».

Пресс-секретарь главы государства попросил учитывать, что «это целая серия фильмов на телеканале ARD в исполнении известных фигурантов, которые сбежали отсюда»: «И, по всей видимости, свои 30 сребреников отрабатывают, то есть никаких новых элементов нет. Это же ни какой-то единичный случай, это целая цепь материалов, цепь событий, где много подтасовано, много притянуто за уши, с тем, чтобы во что бы то ни стало историю продолжать, невзирая на отсутствие сколь-либо убедительных подтверждений звучащим обвинениям».

Напомним, в фильме ARD использована видеозапись, на которой бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков сообщает: попавшиеся на допинге российские атлеты, выступавших на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне, дали взятку $500 тыс».