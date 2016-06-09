Барнаул, 9 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, судя по сообщению газеты «КоммерсантЪ», уже сделал «оргвыводы» из доклада главы контрольного управления президента Константина Чуйченко и заключения Счетной палаты, которая в мае 2016 года провела проверку эффективности использования государственных средств и имущества в АО «Особые экономические зоны» и юридических лиц, созданных для управления особыми экономическими зонами (СЭЗ) в регионах. Выводы эти неутешительны. Правительству поручено разработать единую стратегию работы ОЭЗ, обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ. «Кроме того, в поручении шла речь о приостановке создания новых ОЭЗ — до разработки единых подходов к их созданию — и прекращении работы неэффективных ОЭЗ по итогам проверок», — информирует «Ъ».

сайт Алтайского края ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»

Однако, алтайской туристической зоне «Бирюзовая Катунь», деятельность которой, по мнению Счетной палаты, «на данный момент нельзя назвать эффективной», приостановка не грозит, — полагают эксперты и чиновники. Еще в марте 2016 года власти Алтайского края обнародовали информацию о передаче инфраструктурных объектов, находящихся на балансе ОАО «ОЭЗ», в собственность региона.

Об этой договоренности начальника Главного управления экономики и инвестиций Николая Чинякова и заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Александра Цыбульского известил официальный сайт АлтайГлавЭкономики. В марте же был рассмотрен и вопрос об источниках дальнейшего финансирования особой экономической зоны в Алтайском крае для завершения строительства инженерной инфраструктуры.

«Алтайская турзона «Бирюзовая Катунь» является единственной в своем сегменте действующей турзоной с реальными инвесторами и инфраструктурой. Ее возможности уже позволили провести десятки праздников и других статусных региональных мероприятий. Поэтому приостановка деятельности СЭЗ — точно не случай Алтайского края», — заявил ИА REGNUM политолог Михаил Литвинов.

По данным Главэкономики, всего за 2014−2015 годы на развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» было направлено 2 млрд. рублей, из них государственные средства составляют только 677 млн. рублей.

«Готова к вводу в эксплуатацию первая очередь объектов внутренней инфраструктуры, завершается строительство производственно-эксплуатационной базы, начато строительство подземного водозабора, введен в эксплуатацию 21 туристский объект», — заявляют алтайские чиновники.

Они также напомнили, что в 2015 году при помощи инвесторов из МРСК «Сибирь» в Алтайском крае завершено строительство крупнейшего, стратегически важного электросетевого комплекса «Бирюзовая Катунь» включающего подстанцию мощностью 25 МВт и линию электропередачи протяженностью 106 км.

«Инвестиции в строительство электросетевого комплекса в размере порядка 1,4 млрд. рублей должны принести большой экономический эффект. Площадка особой экономической зоны становится максимально привлекательной для создания новых и развития существующих туристических объектов. К тому же завершение реализации столь крупного инвестиционного проекта в области энергетики можно считать основой для развития Алтайского края», — об этом в октябре 2015 года заявил помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин в ходе визита на Алтай.

Одновременно с освоением территории, которую теперь многие жители России знают как особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», в регионе появилась удобная площадка для проведения интересных, привлекательных для огромного количества гостей праздников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на празднике «Цветение маральника», проведенного в начале мая 2016 года, «Бирюзовая Катунь» принимала более 10 тысяч гостей. А в предстоящий День России на базе алтайской СЭЗ запланированы сразу два мероприятия: Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни» и Международная научная конференция по развитию этнокультур.

После создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае подошли к реализации проекта туристско-рекреационной местности, объединяющего Белокуриху и четыре крупных сельских территории.

«Сегодня мы стоим на пороге развития идеологии следующего этапа — речь идет о создании туристско-рекреационных местностей в других частях Алтайского края. В первой очереди стоит Горная Колывань, вторая очередь включает города Яровое и Славгород, территории нашего запада, которые имеют большой бальнеологический и туристический потенциал», — отмечал в апреле 2016 года губернатор Александр Карлин.

Между тем, в Минэкономики «Ъ» вчера подтвердили работу над президентским поручением и над оптимизацией инвестиций в свободных экономических зонах.

«И в мировой истории ОЭЗ есть как очень успешные, так и неудачные примеры. Сейчас надо концентрироваться на том, чтобы их избегать. Пока можно сказать, что наши ОЭЗ вполне конкурентоспособны, а сравнение с другими странами подтверждает значимость выбранных льгот и их достойный масштаб», — сообщили в ведомстве.

Справка:

По состоянию на начало 2016 года, в РФ созданы 33 особые экономические зоны на территориях 30 субъектов РФ, из них 9 промышленно-производственного типа, 6 технико — внедренческого типа, 3 портовые зоны и 15 туристско-рекреационного типа. В период с 2006 по 2015 год на создание и развитие ОЭЗ, а также на содержание объектов инфраструктуры ОЭЗ из федерального бюджета было предоставлено 121 888,7 млн. рублей, в том числе в виде взноса в уставный капитал АО «ОЭЗ» — 121 530,2 млн. рублей и в виде субсидий управляющим компаниям на содержание объектов инфраструктуры ОЭЗ — 358,5 млн. рублей.

Посчитав вложенные средства федерального бюджета и сопоставив размер предоставленных налоговых и таможенных льгот с общим объемом осуществленных резидентами СЭЗ инвестиций, проверяющие в Счетной палате сделали вывод, что за 10 лет своего существования особые экономические зоны так и не стали действенным инструментом поддержки национальной экономики.

«Анализ основных показателей функционирования и развития существующих особых экономических зон показал, что им не удалось выйти на те уровни привлечения инвестиций, которые изначально планировались. Реальный экономический эффект от реализации механизма в виде особых экономических зон не достигнут», — говорится в заключении Счетной палаты.

В список зон, деятельность которых «на данный момент нельзя назвать эффективными», включили восемь объектов:

— ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» (объем вложенных средств федерального бюджета и полученных льгот составляет 2809,4 млн. рублей, объем при влеченных инвестиций и уплаченных налоговых платежей — 53,5 млн. рублей);

— ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» (объем вложенных средств феде — рального бюджета и полученных льгот составляет 3012,3 млн. рублей, объем привлеченных инвестиций и уплаченных налоговых платежей — 158,8 млн. рублей);

— ПОЭЗ «Ульяновск» (объем вложенных средств федерального бюджета составляет 2952,9 млн. рублей, объем привлеченных инвестиций — 455,6 млн. рублей);

— ОЭЗ ППТ «Моглино» (объем вложенных средств федерального бюджета составляет 2881,5 млн. рублей, объем привлеченных инвестиций и уплаченных налоговых платежей — 3,0 млн. рублей);

— ОЭЗ ТВТ «Иннополис» (объем вложенных средств федерального бюджета составляет 15 000,0 млн. рублей, привлеченные инвестиции отсутствуют);

— ПОЭЗ «Советская Гавань» (объем вложенных средств федерального бюджета составляет 183,7 млн. рублей, привлеченные инвестиции отсутствуют;

— ОЭЗ туристического кластера (объем вложенных средств федерального бюджета и полученных льгот составляет 21 933,0 млн. рублей, объем привле — ченных инвестиций и уплаченных налоговых платежей — 582,1 млн. рублей).

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» тоже была включена в список неэффективных. Однако получив из федерального бюджета средств и льгот на 4163,4 млн. рублей, в Алтайском крае и инвестиций привлекли и налоговых платежей уплатили не в пример больше — 693,3 млн. рублей.