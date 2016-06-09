Москва, 9 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Командование Воздушно-космических сил России приостановило все полёты Су-27 до тех пор, пока не будет выяснена причина крушения истребителя данной модели в Пушкинском районе Московской области, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Vitaly V. Kuzmin Су-27СМ3 ВВС России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 июня, в Пушкинском районе разбился Су-27. Причины крушения выясняются, но, по предварительной версии, у самолёты отказал двигатель. Также не исключён вариант ошибки пилота. Однако истребителем управлял опытный пилот — майор Сергей Ерёменко, который входил в авиагруппу высшего пилотажа «Русских витязей».

Сам пилот погиб — парашют не успел раскрыться до конца: расстояние до земли было слишком малым для прыжка с парашютом.

Известно, что уже обнаружен бортовой самописец истребителя. На месте катастрофы Су-27 работает комиссия Минобороны РФ.