Вашингтон, 9 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Знаменитый киноактер Джонни Депп отмечает свой 53-й день рождения.

Цитата из к/ф «Мертвец». Реж. Джим Джармуш. 1995. США — Германия — Япония Джонни Депп

Актер, музыкант, сценарист, продюсер и кинорежиссер появился на свет в городке Оуэнсбор (штат Кентукки), в семье инженера и официантки. Когда будущему актеру исполнилось 15 лет, его родители расстались и через несколько лет мать Джонни Деппа вышла замуж за писателя Роберта Палмера. которого актер всегда называл своей опорой и вдохновителем.

В подростковом возрасте Депп начал заниматься музыкой, самостоятельно освоив гитару, подаренную матерью.

В 20 лет Джонни женился на 25-летней Лори Энн Эллисон, которая познакомила Деппа с Николасом Кейджем, заметившем в молодом человеке актерский потенциал. В результате Джонни Депп получил свою первую роль в фильме «Кошмар на улице Вязов».

Затем он сыграл в киноленте Оливера Стоуна «Взвод», а в 1990 году на экраны вышел фильм «Эдвард руки-ножницы» с Джонни Деппом в главной роли. За нее актер был удостоен номинации на «Золотой глобус» в 1991 году, а в 1993 году получил приз Берлинского кинофестиваля за работу в картине «Аризонская мечта».

В 1999 году Джонни открыл свою звезду на Аллее славы Голливуда.

Джонни Депп был трижды номинирован на «Оскар», но ни разу его не получил. В 2010 году актер сыграл в фильме «Турист», где его партнером по площадке стала Анджелина Джоли. За эту роль актера наградили премиями Teen Choice Awards и People’s Choice Awards, вдобавок он еще раз был номинирован на «Золотой глобус».

Самым известным и кассовым фильмом с его участием стали «Пираты Карибского моря».

В 2016 году Депп активно работал в «Алисе в Зазеркалье», где сыграл роль Безумного шляпника.

В 2017 году ожидается выход продолжения кинокартины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», где зрители вновь увидят капитана Джека Воробья в исполнении Джонни Деппа.

Канун дня рождения актера был омрачен смертью его матери и разводом с женой, обвинившей Джонни Деппа в алкоголизме и рукоприкладстве.