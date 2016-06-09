Севастополь, 9 июня, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В течение межфлотского перехода сторожевого корабля «Адмирал Григорович» из Северного в Черное море, фрегат сопровождали корабли НАТО. Об этом заявил командир 30-й дивизии надводных кораблей Олег Криворог, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru «Адмирал Григорович» осуществляет учебные стрельбы

«Приход новейшего корабля в Севастополь — событие радостное для нас и наших друзей и расстройство для наших недругов, — сказал Криворог. — При форсировании черноморских проливов четыре боевых корабля Турции сопровождали его. Это значит, что наши партнеры понимают значение тех кораблей, которые поступают на вооружение ЧФ».

«Естественно, интерес есть к новому кораблю. Записываются его характеристики, снимается гидроакустический портрет. Они делают свою работу, мы — свою».

«Корабль очень хороший ‑ и к нему пристальное внимание наших партнеров», — сказал командующий фотом адмирал Александр Витко.

«Современный корабль «Адмирал Григорович» оснащен новейшим комплексом вооружений. Его боевые возможности выше, чем у крейсеров. Уникальное ударное оружие «Калибр» уже имело свое боевое применение, которое все наблюдали. Зенитный комплекс «Штиль», новая артустановка АК-190, малая зенитная артиллерия, противолодочное оружие, вертолет — он решает все задачи, которые необходимо решать кораблю в дальней морской зоне», — подчеркнул Витко.

Сторожевой корабль «Адмирал Григорович», совершив межфлотский переход, 9 июня прибыл к месту постоянного базирования — Севастополь.

На торжественной встрече нового корабля, вошедшего в состав Черноморского флота, присутствовали командующий Южного военного округа генерал-полковник Александр Галкин, командующий флотом Александр Витко, руководство Республики Крым и Севастополя.