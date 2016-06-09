Иваново, 9 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. За первый квартал 2016 года ивановские предприятия текстильной и швейной отрасли отгрузили товаров собственного производства на 35% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Василий Тропинин. Золотошвейка

Общая стоимость отгруженных товаров превысила 14 млрд рублей. В апреле нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года наблюдалось увеличение производства готовых льняных тканей на 29% (735 тыс. кв. м), выросло производство трикотажных изделий — на 18,4% (свыше 1,3 млн штук). В швейной отрасли почти втрое увеличилось производство спецодежды для женщин; платьев, сарафанов — на 16%.

По информации ведомства, в 2015 году предприятия текстильной промышленности Ивановской области произвели свыше 1 млрд кв. метров готовых тканей. Из них 960 млн кв. метров — хлопчатобумажные ткани, 6,6 млн кв. метров — льняные, 0,8 млн кв. метров — шерстяные. Значительно выросло по сравнению с 2014 годом производство трикотажных чулочно-носочных изделий — на 41%, почти на 7% увеличился выпуск костюмов, брюк — почти на 10%.