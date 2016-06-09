Москва, 9 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сегодня, 9 июня, вылетел с рабочим визитом в Иран. В ходе пребывания в Тегеране глава российского военного ведомства проведет переговоры в трехстороннем формате с руководителями оборонных ведомств Сирийской Арабской республики и Исламской республики Иран. Об этом заявил замглавы российского военного ведомства Анатолий Антонов, сообщили в Минобороны РФ.

ИА REGNUM Борьба с терроризмом

Планируется обсудить первоочередные меры по усилению взаимодействия оборонных ведомств трех стран — России, Ирана и Сирии — в борьбе с террористическими группировками ИГ и «Джебхат ан-Нусра» (обе организации запрещены в России).

Напомним, режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 27 февраля. Перемирие не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран организации «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра» (сирийское подразделение «Аль-Каиды») и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими. Столкновения с террористами продолжаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня после совещания министров обороны государств-членов ШОС в Астане глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил Ашхабад, где 9 июня состоялись встречи с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и министром обороны Туркмении Яйлым Бердиевым. После чего Шойгу вылетел в Иран.