Москва, 9 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. Дальнейшее затягивание со смягчением денежно-кредитной политики может поставить под вопрос способность ЦБ влиять на экономические процессы. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 июня ведущий аналитик Conomy Дмитрий Фомин, комментируя возможное решение ЦБ по ключевой ставке, которое будет принято 10 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Центральный банк уже 10 месяцев не желает снижать ключевую ставку, тогда как экономика давно к этому готова, если верить статистике и мнению представителей бизнеса. В целом и рынок капитала, и банковский сектор весь месяц учитывают наиболее разумный сценарий, заложенный в консенсус-прогноз — аккуратное или вовсе символическое понижение на 0,25−0,5%, что выражается и в последовательном снижении стоимости кредитования, и в падении ставок по депозитам», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, положение в экономике свидетельствует о необходимости снижения ставки. «Технически сейчас сложились наиболее благоприятные условия хотя бы для номинального снижения ставки, чтобы задать экономике хотя бы минимальный позитив для дальнейшего движения — цена на нефть и курс рубля находятся на многомесячных максимумах, инфляция в годовом выражении снизилась до уровня 7,2%, что является хорошим шагом на пути к среднесрочной цели в 4%. При этом капитала для инвестирования рынку откровенно не хватает — за исключением крупных компаний со значительными объемами свободных средств», — пояснил он.

Однако позиция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной несколько расходится с рыночными ожиданиями, констатирует эксперт. «Несмотря на снижение годового значения инфляции, она опасается, что снижение ключевой ставки лишь разгонит инфляционные процессы вновь, тогда как из-за инерционности и внутренних проблем российского рынка заметного экономического роста в ближайшее время это не принесет. При этом она также ссылается на тот факт, что инфляционные ожидания сейчас все равно находятся на достаточно высоком уровне (8,5%), притом сейчас этот показатель выше, чем был в прошлом году при сходном росте цен», — рассказал Фомин.

Сейчас ЦБ может позволить себе снижение ставки, полагает эксперт. «Наиболее разумным виделось бы решение ЦБ пойти на небольшое снижение сейчас, когда рынок к этому готов, и регулятор может себе это позволить, чтобы показать, что ситуация под контролем, потому что дальнейшее затягивание со смягчением денежно-кредитной политики может поставить под вопрос способность Центробанка своевременно влиять на экономические процессы в текущих условиях», — резюмировал эксперт.

ЦБ примет решение по величине ключевой ставки на заседании Совета директоров 10 июня. Сейчас величина ключевой ставки составляет 11%, эта величина остается неизменной с августа 2015 года, на прошедших с тех пор шести заседаниях ЦБ сохранял величину ключевой ставки в прежнем виде.