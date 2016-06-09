Москва, 9 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Банк России может снизить ключевую ставку лишь на 0,5% — более существенное снижение может подыграть инфляционным ожиданиям. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 июня вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер, выступая с прогнозом итогов заседания ЦБ 10 июня по ключевой ставке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«10 июня Банк России, вероятно, уступит давлению критиков и впервые с августа 2015 года решится понизить ключевую ставку с текущего уровня в 11,0%. Снижение ограничится 0,5%, поскольку на кону среднесрочная цель в 4,0% по итогам 2017 года, а более резкое смягчение политики может закрепить инфляционные ожидания на повышенном уровне», — сказал он.

Эту точку зрения последовательно отстаивают в ЦБ, напоминает Вернер. «ЦБ сделает послабления исходя из вполне конструктивных соображений. Накануне мы видели нулевое изменение инфляции по итогам недели, что опустило годовую инфляцию до 7,2%. Значит, летом темпы роста потребительских цен могут оказаться более обнадеживающими — начало проявляться усиление позиций рубля, что давит на цена на импорт. Минэкономразвития к примеру теперь оценивает инфляцию в июне в 0,1−0,3% по сравнению с прежней оценкой в 0,4%», — рассказал эксперт.

При этом сильный рубль — помеха бюджету, отметил Вернер. «На этот счет уже высказал свои опасения глава Минфина Антон Силуанов, напомнив про покупки валюты и возвращение к бюджетному правилу. ЦБ своими действиями может подыграть коллегам — понижение ставки сделает менее привлекательными вложения в российские активы и, соответственно, повлияет на курс рубля», — заключил он.

10 июня Совет директоров Банка России вновь рассмотрит вопрос о величине ключевой ставки. Ранее ЦБ РФ 6 раз оставлял ключевую ставку неизменной — 11%. Такой уровень ставки держится с августа 2015 года.