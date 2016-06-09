Санкт-Петербург, 9 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Скорость порывистого северо-западного ветра в Петербурге достигла 19 метров в секунду, зафиксировано уже 14 упавших деревьев. Об этом сообщили днем 9 июня в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

http://vk.com/spb_today Поваленные деревья на ул. Смольного. Фото группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Ранее прогнозировалось, что скорость ветра будет достигать 12−15 м/с, и сообщалось о 3−4 поваленных ветром деревьях.

По данным властей на 13:00, от ветровала пострадали зеленые насаждения общего пользования в восьми районах Санкт-Петербурга.

«Больше всего деревьев повреждено во Фрунзенском районе — 4, в Приморском — 3, в Невском — 2, в Курортном, Кронштадтском, Калининском, Петроградском и Центральном районах города зафиксировано по одному ветровальному дереву», — подсчитали в комитете по благоустройству.

Упавшие деревья оперативно распиливаются, а их остатки вывозятся. Тем временем после начала шторма сотрудники садово-парковых предприятий Петербурга объезжают сады, парки и скверы для контроля за зелеными насаждениями и фиксации ветровальных деревьев.

Как сообщают очевидцы в популярной городской группе в соцсети, «ураганный ветер повалил деревья на машины на улице Смольного у дома 3» (на фото). На этой улице, в частности, расположены здания правительства Ленобласти.

Кроме того, горожане сообщают о сорванных листах кровельного железа, некоторые из которых также падают на автомобили. По информации очевидцев, ветер валит не только деревья, но и дорожные знаки и ограждения.

Ветер также наблюдается и в прибрежных районах Ленинградской области. Несколько деревьев упали в районе поселка Мурино (Всеволожский район) и в Сосновом Бору.