Улан-Удэ, 9 июня, 2016, 13:36 — ИА Регнум. В городе Улан-Удэ за неделю с 31 мая по 6 июня наибольший рост цен произошел на картофель, лук (в среднем на 1,1 руб. или 5%), гречневую крупу (на 3,06 руб. или 3,8%), мясные консервы (на 3,15 руб. или 3,1%). Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

wallsbox.ru Гречка

Наибольшее снижение цен в столице Бурятии наблюдалось на свинину (кроме бескостного мяса) — на 15,45 руб. или 6,8%; твердые и мягкие сыры сычужные — на 7,75 руб. или 2,1%; шлифованный рис — на 1,38 руб. или 2,3%; пшено — на 1,46 руб. или 4,1%. Капуста, морковь, огурцы и помидоры в среднем подешевели на 4,19 руб. (6,2%).

В комитете экономического развития Улан-Удэ отметили, что рост цен на продукты питания произошел и в других сибирских городах. Например, в Иркутске сильнее всего подорожали гречневая крупа (3,9%), картофель, капуста (16,1%). В Чите зафиксировано увеличение цен на рыбу замороженную неразделанную (на 4,10 руб. или 2,4%), крупу гречневую (на 1,31 руб. или 1,7%), картофель, лук, морковь, огурцы (в среднем на 1,54 руб. или 3,2%).

По данным статистиков, за прошедшую неделю в городах Улан-Удэ, Чита, Иркутск стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Сибири в марте текущего года к декабрю 2015 года продовольственные товары подорожали на 2,2%, непродовольственные — на 2,3%. Наибольший рост цен за этот период был зарегистрирован в Иркутской области (102,7%), наименьший — в Хакасии (101,4%). В Бурятии индекс потребительских цен составил 101,6%.