Уват, Тюменская область, 9 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. В Тюменской области бывший глава Уватского района подозревается в превышении должностных полномочий и растрате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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Отметим, что бывшим главой администрации Уватского района Александр Тулупов является менее месяца. Он покинул пост в середине мая по собственному желанию с одобрения районной думы.

Следователи полагают, что Тулупов с апреля 2014 года по февраль 2015 года, являясь директором одного из муниципальных автономных учреждений в селе Уват, устроил на работу своего знакомого на должность инженера по охране труда, который получал зарплату, но не выполнял свои трудовые обязанности. Таким образом, за два года из бюджета Уватского района было похищено не менее 250 тысяч рублей.

Кроме того, 9 февраля 2015 года, подозреваемый, являясь уже главой района, по просьбе своего знакомого якобы незаконно разрешил приватизацию муниципальной квартиры в селе Уват, достоверно зная о том, что договор социального найма на данное жилое помещение заключен с ним также незаконно. В итоге, знакомый бывшего чиновника обратил квартиру в свою собственность.

В настоящее время следствием проводится проверка причастности Тулупова к совершению аналогичных преступлений.

На сегодня СКР по Тюменской области подозревает экс-главу Уватского района в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» и частью 1 статьи 286 «Превышение должностных полномочий».