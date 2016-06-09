Москва, 9 июня, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Российской Федерации введено временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в 2016 году. Соответствующее постановление правительства РФ подписал Дмитрий Медведев, сообщили в Минприроды РФ.

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Распределение объемов озоноразрушающих веществ осуществляется только между участниками внешнеторговой деятельности (юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), которые представили соответствующую информацию и подали заявление в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования заявления о ввозе озоноразрушающих веществ.

Ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ в Россию будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2016 года.